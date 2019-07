Yang Jung-chul souligne l’union nationale face aux représailles économiques de Tokyo

Photo : YONHAP News

Un proche confident de Moon Jae-in dirige depuis mai l’institut pour la démocratie, un think tank du Minjoo, la formation au pouvoir. Il s’agit de Yang Jung-chul. Il est en ce moment en voyage aux Etats-Unis, selon lui, pour des consultations politiques avec le CSIS, le centre des études stratégiques et internationales, un important cercle de réflexion basé à Washington.Hier, il a été reçu par son directeur. Le conflit commercial sud-coréano-japonais s’est invité dans leur conversation. John Hamre a alors affirmé prendre les choses au sérieux, bien qu’il n’ait pas donné raison ou tort à l’un des deux pays voisins.De son côté, Yang a déclaré aux journalistes que tous les partis politiques et l’ensemble du peuple sud-coréen devaient s’unir pour l’intérêt national. Il a évoqué le fait que lors de la crise financière de 1997 à laquelle a été confronté le pays, beaucoup de sud-Coréens se sont mobilisés pour la surmonter en offrant même à l’Etat leurs or et bijoux de famille. Les pays qui sous-estiment leur patriotisme pourraient se retrouver, selon lui, dans une situation embarrassante. Ainsi, il n’a pas caché l’objet de son déplacement américain, en l’occurrence les discussions avec les Etats-Unis sur la mesure japonaise.Interrogé sur la nécessité soulevée par certains d’une médiation de Washington dans le conflit, il a évité de donner une réponse immédiate. Il a toutefois fait allusion au fait qu’une telle intervention serait inévitable.