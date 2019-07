Dénucléarisation : Pompeo espère que Washington et Pyongyang seront plus créatifs qu’avant

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré souhaiter que son pays et la Corée du Nord puissent tous deux être un peu plus créatifs dans leurs négociations nucléaires.A en croire l’agence Reuters, Mike Pompeo a tenu ces propos lorsqu’il était invité hier à une émission de radio. Il a alors précisé espérer que le pays communiste retourne à la table des discussions avec de nouvelles idées, et que les Etats-Unis pourront eux aussi être plus créatifs qu’autrefois.Le visage de la diplomatie américaine a fait ces remarques, deux semaines après que son président a retrouvé à Panmunjom le leader nord-coréen. Donald Trump et Kim Jong-un étaient alors convenus de reprendre les négociations de travail.