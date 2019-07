L’utilisation du téléphone portable en caserne entraîne des changements positifs

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense a commencé en avril 2018 à autoriser les soldats à utiliser leur téléphone portable après l’achèvement de leurs tâches journalières.Or, depuis le lancement de cette mesure qui est appliquée progressivement, des changements positifs sont intervenus. Les conscrits peuvent mieux communiquer avec leurs amis ou leurs proches et ils se montrent plus satisfaits de leur vie en caserne. Les actes de violence verbale et physique ont aussi diminué. C’est du moins ce qui ressort d’un sondage réalisé par le KIDA, l’institut pour les analyses sur la défense.A en croire les résultats de cette enquête effectuée auprès de quelque 6 000 soldats, ils sont plus de 96 % à avoir donné une telle réponse.Un bémol cependant : quelques dérapages ont été constatés. Il s’agit notamment de la connexion à des sites internet jugés inappropriés, comme ceux de jeux d’argent, et de l’envoi de commentaires malveillants.