Comme prévu, la mousson a fait son retour ce mercredi par le sud du pays. Ce matin, la pluie a commencé à tomber sur l'île de Jeju, avant de s'étendre dans l'après-midi aux provinces de Jeolla et de Gyeongsang du Sud. Elle ne devrait toutefois pas remonter jusqu'à la capitale.Côté mercure, on relève 31℃ à Séoul et Jeonju, 30℃ à Gwangju et Daegu, 28℃ à Gangneung et Jeju, et enfin 27℃ à Busan.