NYT : les Mercedes de Kim Jong-un sont passées par cinq pays avant d’arriver à Pyongyang

Photo : KBS News

Le New York Times a rapporté comment les limousines du dirigeant nord-coréen ont pu être introduites en Corée du Nord.Alors que les exportations de voitures de luxe vers Pyongyang sont interdites par les sanctions des Nations unies, Kim Jong-un avait emprunté une Mercedes-Benz et une Lexus LX 570 lors des sommets nord-coréano-américain à Singapour et au Vietnam, ainsi que pour sa rencontre avec le président sud-coréen Moon Jae-in à Panmunjom.Selon le quotidien américain, ces véhicules ont transité dans cinq pays avant d’atterrir au royaume ermite. En juin 2018, deux voitures Mercedes d’une valeur unitaire de 500 000 dollars ont été chargées dans un bateau au port de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le navire a atteint le port sud-coréen de Busan après plus de trois mois de voyage en passant par la Chine et le Japon. Le conteneur en question a alors été transbordé dans un cargo togolais et s’est dirigé vers la Russie avant de disparaître des radars. La presse suppose que les véhicules auraient pu être envoyés à Pyongyang par avion depuis le territoire russe.A la demande du Comité des sanctions de l'Onu contre la Corée du Nord, Singapour a réclamé le numéro d’identification des voitures au pays communiste, mais celui-ci a refusé de communiquer les informations.