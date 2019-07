Le projet de réforme du secteur des taxis dévoilé

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo, le parti au pouvoir, ont dévoilé un projet de réforme des taxis pour favoriser la symbiose entre les acteurs nouveaux et conventionnels.Le plus grand changement réside dans l’institutionnalisation des plateformes de service de transport comme Tada. Or, leur opération doit être soumise à certaines conditions. Le nombre des véhicules est limité et les entreprises doivent cotiser une somme à l’Etat en fonction de l’ampleur du service. Le montant sera utilisé pour racheter des licences de taxi dans le but d'en réduire le nombre et améliorer la protection sociale des chauffeurs. L’exécutif envisage de verser une pension aux conducteurs âgés de plus de 75 ans avec les profits de la vente de leur licence.L’initiative vise également à desserrer la vis afin de renforcer la compétitivité du secteur. Les réglementations seront assouplies notamment pour dynamiser les franchises de taxi. Le critère de l’expérience pour devenir conducteur sera également revu à la baisse en vue de favoriser l’entrée des jeunes sur le marché.Afin de concrétiser ces idées, les autorités prévoient d’organiser prochainement une réunion de travail avec les représentants des taxis et des plateformes en question.