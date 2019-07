L’UE renouvelle la liste des individus et entités concernés par ses propres sanctions contre Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’Union européenne a renouvelé lundi la liste des individus et des entités faisant l’objet de ses propres sanctions contre la Corée du Nord. Des sanctions qu’elle impose pour empêcher celle-ci de développer des armes de destruction massive. Et hier, elle a publié, dans son journal officiel, la nouvelle liste, qui fait état de 57 personnes et neuf entités.Les mesures punitives prévoient une interdiction de pénétrer sur le territoire de l'Union et un gel des avoirs à leur encontre.Bruxelles a par ailleurs annoncé avoir pu confirmer que les sanctions contre le pays communiste ont été strictement appliquées jusqu’à présent.