Yoon Seok-youl officiellement nommé procureur général

Photo : YONHAP News

Comme on s’y attendait, et en dépit du refus de confirmation par l’opposition conservatrice, le président de la République a officiellement nommé hier Yoon Seok-youl au poste de procureur général. Son mandat commencera dès le 25 juillet, celui de son prédécesseur sortant expirant la veille.Sans surprise, sa nomination a aussitôt fait réagir les deux partis conservateurs, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir. Le premier a dénoncé un choix arrogant et antiparlementaire et le second un parjure de Yoon devant le Parlement lors de son audition de confirmation la semaine dernière.Dans le camp du pouvoir, le Minjoo a affirmé espérer que le nouveau patron du Parquet général pourra réformer son institution avec détermination.