ISIS : Séoul gère mieux les exportations de matériels stratégiques que Tokyo

Photo : YONHAP News

Tokyo a avancé la négligence de Séoul pour le contrôle des exportations de matériaux stratégiques comme motif de sa restriction commerciale. Pourtant, selon l'Institut de la science et de la sécurité internationale (ISIS), la Corée du Sud gère ce dossier mieux que son voisin.Ces données publiées le 23 mai dernier se fondent sur le « Peddling Peril Index » pour évaluer le système de régulation des exportations de 200 pays à propos des équipements susceptibles d’être utilisés à des fins militaires. Selon cet indice, le pays du Matin clair se classe 17e tandis que le Japon figure seulement à la 36e place. La tête du classement est occupée par les Etats-Unis alors que le plus mauvais élève est la Corée du Nord, qui enfreint continuellement les sanctions de l’Onu.Séoul a obtenu 897 points sur 1 000 en excellant dans les critères du respect des engagements de la communauté internationale et de la mise en place des réglementations nécessaires. Tokyo a obtenu des notes inférieures à celles du pays voisin pour ce qui est des réglementations et de la capacité à bloquer les financements pour totaliser 818 points.En 2017, année de la création de l’indice, la Corée du Sud et le Japon se sont classés respectivement 32e et 29e. Alors que le premier a fait des progrès depuis, le second est descendu de sept crans dans la liste.