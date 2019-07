NIS : trois navires soupçonnés de violer les sanctions onusiennes contre Pyongyang ont fait escale au Japon

Photo : KBS News

Trois navires étrangers soupçonnés d’avoir violé les sanctions onusiennes contre la Corée du Nord ont fréquenté des ports japonais. Mais le gouvernement de Tokyo n’a pris aucune mesure appropriée. C’est le renseignement sud-coréen (NIS) qui a livré hier cette information lors d’un briefing devant le Parlement.Il est interdit à ces trois cargos, le Shining Rich, le Jin Long et le Rich Glory, d’entrer dans les ports sud-coréens et américains, du fait qu’ils sont suspectés d’avoir transporté du charbon nord-coréen. Cela dit, jusqu’à récemment, ils ont fait escale dans des ports de l’archipel nippon.Le NIS a annoncé avoir fait ce constat notamment sur des sites qui fournissent des informations sur les mouvements de navires dans le monde, et l’avoir signalé aux autorités japonaises. Cela dit, celles-ci lui ont répondu avoir autorisé l’accès à leurs ports, faute de réglementation adéquate.Le service national du renseignement a par ailleurs estimé que l’ex-représentant spécial nord-coréen pour les Etats-Unis Kim Hyok-chol serait en vie. Un journal séoulien avait rapporté qu’il avait été exécuté à la suite de l'échec du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un.