Les ventes hors taxes atteignent un niveau historique entre janvier et juin 2019

Photo : YONHAP News

Au premier semestre de l’année, les boutiques hors taxes ont réalisé pour plus de 11 000 milliards de wons de ventes. Un record historique.A en croire les données communiquées par l’association des magasins duty free, leurs chiffres d’affaires cumulés se sont élevés plus exactement à 11 656 milliards de wons, ou 8,8 milliards d’euros, contre 9 760 milliards de wons ou 7,3 milliards d’euros entre juillet et décembre 2018.Principale explication à cela : le retour des touristes chinois depuis l’an dernier. Leur nombre avait fortement chuté sur les deux années précédentes en raison des tensions diplomatiques Séoul-Pékin autour du déploiement du bouclier antimissile américain (THAAD) dans le sud de la péninsule. Autre raison invoquée : l'ouverture de boutiques hors taxes en ville et dans la zone d'arrivée de l'aéroport international d'Incheon.