David Stillwell : Washington interviendra dans tous les dossiers concernant les Etats-Unis et leur allié sud-coréen

Photo : YONHAP News

Arrivé hier soir à Séoul depuis Tokyo, le nouveau secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Asie de l’Est et le Pacifique David Stillwell s’est entretenu aujourd’hui dans la matinée avec le conseiller adjoint de la Maison bleue à la sécurité nationale Kim Hyun-chong et le négociateur nucléaire Lee Do-hoon.A l’issue de ces deux rencontres séparées, il a dû répondre aux journalistes qui lui ont posé notamment la question du contentieux commercial sud-coréano-japonais.Stillwell a alors manifesté son intention d’intervenir dans tous les dossiers liés aux Etats-Unis et à la Corée du Sud, les deux pays étant des alliés.Interrogé sur la question de savoir s’il a échangé avec ses interlocuteurs sud-coréens sur le conflit commercial, le haut diplomate a répondu qu’ils avaient discuté de beaucoup de choses et que ces discussions avaient été extrêmement productives.Au sujet de l’initiative américaine de former une coalition internationale qui garantirait la liberté de navigation dans les détroits d'Ormuz, Stillwell a annoncé qu’il allait en parler avec la ministre des Affaires étrangères, qui doit le recevoir dans l’après-midi. La nécessité pour Séoul de s’y joindre lui aussi pourrait être évoquée.