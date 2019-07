Photo : YONHAP News

La pluie du jangma continue d'arroser une partie du pays du Matin clair, ce jeudi. La ligne de démarcation entre le simple ciel couvert et les averses se situe quelque part entre les provinces centrales de Chungcheong et celles du sud. Ainsi, les régions du nord, celle autour de Séoul comme les zones montagneuses du nord-est, devraient rester au sec tout au long de la journée, tandis que le Jeolla, le Gyeongsang et l'île de Jeju seront abondamment arrosées.