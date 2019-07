Coupe du monde 2022 : les deux Corées s’affronteront aux éliminatoires

Photo : YONHAP News

Les deux Corées s’affronteront lors des qualifications de la zone Asie pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. En effet, à l’issue du tirage au sort tenu hier à Kuala Lumpur, le Sud et le Nord se sont retrouvés ensemble dans le groupe H, avec le Liban, le Turkménistan et le Sri Lanka.Le 2e tour des matches éliminatoires se déroulera du 5 septembre prochain au 9 juin 2020. Parmi 40 pays asiatiques regroupés en huit groupes, les huit premiers et les quatre meilleurs deuxièmes de chaque groupe obtiendront leur ticket pour l’étape suivante.Ce sera la 4e fois que les deux Corées se rencontrent dans ce cadre, après 1990, 1994 et 2010.