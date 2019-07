La dépendance de la Corée du Sud au commerce extérieur est plus du double de celle du Japon

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne reste très tributaire du commerce extérieur. Sa dépendance est plus de deux fois supérieure à celle de son voisin japonais.A en croire l'Association coréenne du commerce extérieur (Kita), le Fonds monétaire international (FMI) et l’Institut national des statistiques (Kostat), les échanges commerciaux représentaient 68,8 % du PIB sud-coréen en 2017, tandis que ce rapport n’était que de 28,1 % pour l’économie nippone.Et 37,5 % de la richesse du pays du Matin clair a été engendrée, la même année, par les exportations. Il s’agit du troisième taux le plus élevé parmi les pays du G20 après les Pays-Bas (63,9 %) et l’Allemagne (39,4 %), alors que celui du Japon n’était que de 14,3 %.Idem pour le taux de dépendance de l’économie vis-à-vis des importations. Ce chiffre était de 31,3 % pour la Corée du Sud contre seulement 13,8 % pour le Japon.L’an dernier, le pays du Matin clair a même accru sa dépendance au commerce extérieur, qui représentait 70,4 % de son PIB, soit une progression de 1,7 point en un an. C’est le plus haut niveau depuis 2014, où ce taux s’élevait à 77,8 %.