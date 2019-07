Moon Jae-in reçoit aujourd’hui les chefs des cinq principales formations politiques

Photo : YONHAP News

Une première en 16 mois. Le président de la République reçoit cet après-midi à la Cheongwadae les patrons des cinq principaux partis politiques du pays. Au cœur de leurs discussions : les mesures à prendre face aux restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud.Avant d’entrer dans le vif du sujet, Moon Jae-in et ses hôtes se feront briefer d’abord par le gouvernement sur l’état actuel des choses.A quelques heures de la rencontre, Lee Hae-chan, le chef du Minjoo au pouvoir, et son homologue Hwang Kyo-ahn du Parti Liberté Corée, la première formation de l’opposition, ont tous deux fait valoir leur détermination à réussir une discussion productive. Les deux bords sont unanimes pour parler d’une réponse coordonnée aux représailles économiques de Tokyo. A l’issue de la rencontre d’aujourd’hui pourrait être publiée une déclaration les condamnant et faisant état de la coopération entre la Maison bleue et le Parlement.Outre les représailles du Japon, plusieurs autres dossiers pourront eux aussi être abordés. Il s’agira notamment de l’additif au budget ou de la réforme électorale.