Rappel de plus de 10 000 voitures de marques Hyundai, BMW et Ford

10 813 véhicules de 12 modèles de constructeurs sud-coréen et étrangers, à savoir Hyundai, BMW et Ford, vont être rappelés. D’après l’annonce faite aujourd’hui par le ministère des Transports, c’est en raison de défauts de fabrication récemment détectés.Sur 4 980 unités de deux modèles de Hyundai, les Genesis EQ900 (HI) et G80 (DH), les circuits d’alimentation en huile ont été pointés du doigt. Quant aux 2 961 BMW 535i et M3, il s’agit du connecteur du circuit d’amorçage de carburant à basse pression et du câble de batterie.Du côté de Ford, ce sont 1 930 véhicules du modèle Continental, importés et distribués par Ford Sales Service Korea, qui présentent des problèmes de porte. Enfin, sur 916 Mondeo, vendus par la même firme, les phares arrière ne correspondent pas aux critères de sécurité du pays.