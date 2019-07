La BOK abaisse son taux directeur à 1,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a décidé, ce matin, d'abaisser son taux directeur de 1,75 % à 1,5 %. C’est la première fois en trois ans et un mois que la banque centrale sud-coréenne procède à une baisse.Selon le gouverneur de la BOK, Lee Ju-yeol, c’est à cause de l’aggravation du recul des exportations et des investissements, alors que la consommation n’a connu qu’une légère progression.La banque centrale a également revu à la baisse ses prévisions économiques du pays pour cette année à 2,2 %, contre 2,5 % avancés en avril dernier. Principale raison : le rebond de la croissance au 2e trimestre, après le ralentissement du 1er trimestre, n’était pas aussi élevé qu’attendu.A cela s’ajoute le différend commercial Séoul-Tokyo provoqué par les restrictions nippones sur les exportations vers la Corée du Sud, qui renforce les incertitudes quant au potentiel de croissance du pays.