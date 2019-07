La Chambre des représentants américaine vote une résolution sur la coopération entre Séoul, Tokyo et Washington

Photo : YONHAP News

Le Congrès américain semble lui aussi préoccupé par le différend commercial Séoul-Tokyo. Sa chambre basse emboîte le pas à la chambre haute pour voter une résolution soulignant l’importance de la coopération trilatérale entre les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés en Asie. De fait, c’est la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants qui a adopté le texte. Un texte qui suit le fil de celui voté en avril par le Sénat.Le président de la commission, le démocrate Eliot Engel, a alors appelé la Corée du Sud et le Japon à déployer de nouveaux efforts non seulement pour coopérer entre eux, mais aussi à trois avec les Etats-Unis.Le Congrès américain semble avoir lancé une telle initiative, craignant que le conflit Séoul-Tokyo ne complique le cadre de coopération en matière diplomatique, sécuritaire, voire économique en Asie du Nord-est, en particulier sur la question nucléaire nord-coréenne.C’est dans ce contexte que des députés sud-coréens, japonais et américains se réuniront le 26 juillet à Washington.