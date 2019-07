Aide alimentaire : le riz pourrait être transporté directement du Sud au Nord

Photo : YONHAP News

Dans le cadre de l’aide alimentaire à la Corée du Nord, Séoul et le Programme alimentaire mondial (PAM) mènent actuellement des discussions pour que les navires transportant 50 000 tonnes de riz sud-coréen soient exemptés des sanctions maritimes américaines.C’est ce qu’a fait savoir, aujourd’hui, une source gouvernementale sud-coréenne. Quant à l’itinéraire de ces frets, il serait actuellement étudié la possibilité de les transporter directement de ports du sud vers le nord de la péninsule, et ce afin de réduire les coûts.Pour rappel, la Corée du Sud s’est engagée à livrer du riz et à verser une enveloppe de 11,77 millions de dollars au PAM. Cette organisation onusienne s’occupe ensuite du transport de la céréale vers le Nord, de sa distribution et de la surveillance sur place.L’exécutif a pour objectif de faire partir le premier cargo avant la fin du mois, comme prévu, malgré le retard pris pour des raisons techniques.