VOA : la moitié des navires soupçonnés de commerce illégal avec Pyongyang n’auraient pas été localisés pendant plus d’un an

Photo : YONHAP News

17 navires sur les 34 soupçonnés de violer les sanctions contre la Corée du Nord infligées par le département américain du Trésor en mars dernier auraient éteint leur système d’identification automatique (SIA) pendant plus d’un an. Ainsi, leur itinéraire n’a pu être suivi pendant cette période.C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA), citant le site Marine Traffic. Le bateau « Wise Honest », saisi en mai dernier par le gouvernement américain, avait fait de même. A cet égard, le Trésor américain a affirmé qu’il faudrait envisager de mener des investigations sur ces cargos.Parmi les 17 bateaux en question, huit sont impliqués dans des transbordements illicites et neuf dans des exportations de charbon nord-coréen.