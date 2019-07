Le gouvernement envisage de venir en aide aux PME affectées par l’augmentation rapide du smic

Photo : YONHAP News

L’exécutif envisage de mettre en place une série de dispositifs afin de faire installer en douceur ses mesures visant à améliorer les conditions de travail. Il s’agit en particulier de l’augmentation rapide du salaire minimum et de la réduction du temps de travail.C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui le ministère des Finances à la commission parlementaire compétente au cours de sa séance plénière. En ce qui concerne le smic, celui-ci projette de s’activer pour l’application pleine du tarif officiel sur le terrain, et de réviser la loi pertinente afin d’améliorer le mécanisme de fixation de son montant.Afin d’alléger les difficultés qu’éprouvent les entreprises en raison de l’augmentation rapide du salaire de base et la réduction du temps de travail maximal hebdomadaire à 52 heures, le ministère envisage de verser une enveloppe de 9 400 milliards de wons, soit environ 7,1 milliards d’euros.Le gouvernement projette également de réformer le système de hiérarchie, de rémunération et de nomination dans la fonction publique de manière à ce que les agents publics donnent la priorité à la sécurité des citoyens.