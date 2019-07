Moon Jae-in appelle les chefs des cinq partis à réfléchir ensemble pour régler le différend commercial avec le Japon

Photo : YONHAP News

Le président de la République a entamé, cet après-midi à la Cheongwadae, des discussions avec les leaders des cinq principales formations politiques afin de trouver des solutions face aux représailles économiques du Japon.Dans son discours d’inauguration, Moon Jae-in a proposé de réfléchir ensemble aux mesures à prendre face aux restrictions nippones sur les exportations vers Séoul et d’apaiser, dans un avenir proche, les tensions avec Tokyo. Il a également demandé d’adopter au plus vite le projet d’additif budgétaire.En face, le chef du Parti Liberté Corée, la 1ère force de l’opposition, a proposé de tenir un sommet sud-coréano-japonais et d’envoyer des émissaires spéciaux au Japon et aux Etats-Unis. Hwang Kyo-ahn a aussi appelé à une révision en profondeur de la politique économique du chef de l’Etat, qui donne la priorité à l’augmentation des revenus, et au remplacement de hauts officiels chargés des missions liées à la sécurité nationale et aux affaires étrangères.