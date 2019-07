Lee Nak-yon s'entretient avec son homologue kirghiz

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen Lee Nak-yon a été reçu hier par son homologue kirghiz Muhammetkaly Abulgazev à Bichkek, la capitale du Kirghizistan. Ils se sont entretenus pour renforcer la coopération bilatérale en se basant sur la « nouvelle politique du Nord » du président sud-coréen Moon Jae-in. Abulgazev a affirmé saluer et soutenir cette nouvelle orientation politique et économique, et que celle-ci servira de point de départ pour développer l’industrie, l’agriculture et les nouvelles technologies de son pays. Lee, de son côté, a souhaité ouvrir ensemble une nouvelle ère de l’Eurasie en liant les politiques diplomatiques sud-coréennes et la stratégie de développement du Kirghizistan.Les deux hommes ont notamment concrétisé un projet conjoint dans le secteur des aliments naturels, comme le miel et les fruits durs. Ils prévoient de mettre en place des usines de production pour la transformation et l’exportation de ces marchandises. Ils ont discuté également de la participation des entreprises sud-coréennes dans les secteurs du tourisme et des soins dans ce pays qui bénéficie d’un bel environnement naturel.Lee et Abulgazev ont par ailleurs signé des protocoles d’entente relatifs à la coopération entre les organes de formation de diplomates et à celle dans le secteur halieutique, entre autres.