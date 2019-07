Mike Pence baisse d'un ton contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le vice-président américain a atténué ses critiques contre Pyongyang, hier, lors de la réunion ministérielle pour l’amélioration de la liberté de religion. Dans un discours liminaire, Mike Pence a affirmé soutenir la liberté de croyance dans l’ensemble de la péninsule, dans le contexte où Donald Trump se livre à la dénucléarisation de la Corée du Nord et à l’installation de la paix dans la région.Au lieu d’accabler le pays communiste de reproches acerbes comme il l'avait fait l’an dernier, Pence s’est contenté de citer des rapports d’organismes internationaux. Par exemple, il a évoqué le compte rendu du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) pour souligner que la violation des droits humains dans le royaume ermite est sans précédent en matière de gravité, d’ampleur et de nature. Il a également mentionné le document d’une ONG, Portes ouvertes, selon lequel l’Etat ermite a persécuté le plus de chrétiens au cours des 18 dernières années. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a lui aussi adopté un ton moins ferme pour aborder le régime nord-coréen.Ce changement s’expliquerait par leur intention d’éviter de provoquer Pyongyang dans la situation où la relance des réunions de travail entre les deux pays prend du retard.