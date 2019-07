Le commerce extérieur nord-coréen divisé de moitié

Photo : YONHAP News

Conséquence directe des sanctions économiques du Conseil de sécurité de l’Onu contre la Corée du Nord. Les échanges commerciaux du pays communiste ont chuté de 48,8 % en 2018 par rapport à l’année précédente avec 2,84 milliards de dollars. C’est la première fois que le seuil de 3 milliards de dollars n’a pas été atteint depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. C’est ce que révèle un rapport en la matière publié par l’Agence sud-coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra).Plus précisément, les exportations ont dégringolé de 86,3 % en un an avec 240 millions de dollars, et les importations de 31,2 % avec 2,6 milliards de dollars.Par pays, le taux de dépendance commercial vis-à-vis de la Chine a atteint un niveau sans précédent, même si le volume des échanges commerciaux a été divisé de moitié. En effet, les exportations nord-coréennes vers son allié traditionnel représentaient 80,2 % de l’ensemble, et les importations 97,2 %.