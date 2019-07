La Corée du Sud compte 195 000 étrangers en situation irrégulière

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud comptait l’an dernier 195 000 sans-papiers. Il s’agit d’une hausse de 11,9 % par rapport à l’année précédente.D’après les données de l’Institut national des statistiques (Kostat) sur la migration internationale, ceux-ci sont entrés dans le pays du Matin clair avec un visa de court séjour de 90 jours et n’ont pas quitté le territoire depuis. Les clandestins profitent du titre de séjour délivré pour une courte visite, le tourisme ainsi que de l’exemption de visa pour la population des pays partenaires. Cette situation est en partie due à l’autorisation temporaire de l’entrée sans visa auprès des touristes d’Asie du Sud-est dans l’objectif d’accueillir les visiteurs pour les Jeux olympiques de PyeongChang.Autres chiffres concernant l’immigration en 2018. Parmi les motifs de séjour, les études ont enregistré une hausse de 18,6 %. Une augmentation attribuable à l’essor de la hallyu, la vague culturelle coréenne, et à la détente des relations entre Séoul et Pékin suite à la résolution du conflit autour du THAAD, le système de défense antimissiles américain. L’exercice d’une activité professionnelle s’est accru de 4 % et l’immigration matrimoniale de 7,5 %.Par nationalité, les Chinois sont venus le plus souvent pour trouver un emploi (28 %) ou pour un court séjour (27,9 %), tandis que 23,3 % des Vietnamiens ont immigré pour le mariage ou la résidence. Quant aux Thaïlandais, 90,9 % sont restés même après 90 jours, la durée de séjour autorisée.