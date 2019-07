Des organisations féministes étrangères saluent la fermeture de la Fondation réconciliation et guérison

Photo : YONHAP News

39 associations féministes de 10 différents pays ont salué la dissolution de la Fondation réconciliation et guérison. C’est ce que nous a appris hier le Conseil de la justice et de la mémoire.Dans leur communiqué, ces groupes civiques défendant la cause des femmes ont appelé le gouvernement japonais à reconnaître le passé et présenter des excuses aux victimes au lieu d’imposer des restrictions commerciales au pays du Matin clair. Pour eux, l’esclavage sexuel constituant un crime commis par l’Etat, l’Archipel doit assumer toutes ses responsabilités juridiques pour dédommager les victimes et réhabiliter leur honneur.Fondée dans le but de soutenir les « femmes de réconfort » à l’issue de l’accord de Séoul et Tokyo conclu en 2015, la fondation a été fermée par le gouvernement sud-coréen le mois dernier du fait qu’elle va à l’encontre de l’intérêt des victimes.