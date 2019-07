Coup d’envoi des festivités d’été

Photo : YONHAP News

En pleine saison estivale, plusieurs festivités ont débuté aujourd’hui dans le pays du Matin clair.A Séoul, le Festival d’été du fleuve Han se déroule jusqu’au 18 août dans 11 parcs au bord de l’eau. A l’occasion de sa 7e édition, 77 événements sont prévus, dont 57 gratuits. Les activités qui ont cartonné l’année dernière sont de retour, notamment la bataille de pistolets à eau, la course de bateaux en papier, et le cinéma sur l’eau qui consiste à regarder un film en flottant sur le fleuve. Les visiteurs peuvent également profiter de nouveaux programmes tels que la traversée du fleuve en radeau de bouteilles en plastique. La manifestation est fréquentée chaque année par un million de visiteurs sud-coréens et étrangers.La municipalité de Gwangju, dans le sud-ouest du territoire, organise pour sa part le Festival des jeunes internationaux entre le 19 et le 21 juillet sur la place de la démocratie du 18 mai et au centre culturel de l’Asie. Sa 5e édition propose 17 festivités sur le thème de l’« océan pour les jeunes ».A Boryeong, une ville dans le centre-ouest de la Corée du Sud, se déroule la Fête de la boue jusqu’au 28 août. Les vacanciers peuvent tester le bain et le massage de boue et participer à une course d’obstacles, entre autres.Au Jardin national de la baie de Suncheon, dans le sud, un festival d’été de l’eau a lieu durant près d’un mois. Plusieurs spectacles sont proposés au public, notamment des jets d’eau lumineux et des concerts de k-pop.