Kono s’insurge contre le silence de Séoul sur l’organisation d’une commission d’arbitrage

Photo : YONHAP News

Le ministre japonais des Affaires étrangères a convoqué ce matin l’ambassadeur sud-coréen à Tokyo. Et ce en vue de protester contre Séoul qui s’abstient de répondre à la proposition du Japon de mettre en place une commission d’arbitrage composée de pays tiers, alors que la date limite était fixée à hier. Ce comité vise à régler le problème du dédommagement des victimes de travail forcé sous l’occupation nippone.Taro Kono a regretté que la Corée du Sud continue d’enfreindre le droit international et a réclamé de mettre en œuvre des mesures de correction. Selon lui, le gouvernement sud-coréen renverse l’ordre de la communauté internationale établi depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Alors que son interlocuteur Nam Gwan-pyo a répliqué que les dispositifs unilatéraux de l’Archipel dégradaient les relations bilatérales, Kono a interrompu sa parole pour poursuivre la réunion à huis clos.C’est la troisième fois que les autorités japonaises font venir Nam pour le même dossier depuis octobre dernier. La dernière convocation aurait pour but de justifier ses mesures supplémentaires en avançant le rejet du pays du Matin clair à coopérer.