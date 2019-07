Le ministère de l’Industrie réfute l’argument de Tokyo sur sa restriction commerciale

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce extérieur a organisé une conférence de presse afin de réfuter l’affirmation du Japon. Le ministre japonais de l'Economie et de l'Industrie avait récemment prétendu que les mesures mises en place par son pays ne représentaient pas une restriction mais un contrôle de la gestion des exportations.D’après Lee Ho-hyun, le chef du bureau des politiques du commerce, ces dispositifs restrictifs obligent les entreprises sud-coréennes à se démener pour trouver de nouveaux fournisseurs, ce qui affecterait les consommateurs du monde entier. L’officiel a également dénoncé Tokyo qui envisage d’exclure Séoul de sa « liste blanche » des partenaires commerciaux pour lesquels les exportateurs japonais sont dispensés d’une autorisation, en précisant que cette décision aurait des conséquences colossales sur l’offre au niveau mondial.En ce qui concerne l’assertion de Tokyo selon laquelle Séoul néglige le contrôle des matériaux qui risquent d’être utilisés pour fabriquer des armes, il a répliqué que c’était un malentendu dû à sa méconnaissance du système sud-coréen. Actuellement, 124 employés se chargent de cette mission dans trois ministères et services du gouvernement et deux organismes.Lee a exhorté le Japon à prendre part à la réunion entre les responsables de rang de chef de département en vue de résoudre le conflit.