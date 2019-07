La Maison bleue se montre ferme face aux restrictions commerciales japonaises

Photo : YONHAP News

La Cheongwadae suit attentivement la réaction du Japon après les élections à la chambre haute qui se sont tenues hier dans l’archipel.Et face aux restrictions de Tokyo sur les exportations imposées à Séoul, le premier secrétaire de Moon Jae-in aux affaires civiles a mis en garde contre une crise de panique sans fondement, dans un message publié sur sa page Facebook. Rappelant les efforts déployés par le gouvernement, Cho Kuk a demandé le soutien de la population dans un éventuel conflit judiciaire et diplomatique avec le pays voisin.Le conseiller présidentiel à la diplomatie et à la sécurité Moon Chung-in a même qualifié les représailles économiques nippones d’« ingérence politique ».Malgré la critique des partis d’opposition sur cette hostilité envers le Japon, la Maison bleue continue de durcir le ton. Lors d'un briefing régulier, sa porte-parole Ko Min-jung a pointé du doigt le changement d'attitude du Premier ministre nippon qui a d’abord évoqué la sécurité nationale, puis le conflit historique afin de justifier ses mesures restrictives économiques. Elle a également souligné les efforts diplomatiques déployés par le gouvernement afin de traiter en parallèle les enjeux liés au passé et ceux tournés vers l’avenir.Ainsi, Séoul cherche à minimiser les dégâts pour ses entreprises en se préparant à son exclusion de la « liste blanche » qui permet aux entreprises japonaises d’être dispensées d’une autorisation d'exporter vers les partenaires commerciaux de Tokyo.