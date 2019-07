Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale s'entretiendra mercredi avec son homologue américain

Photo : YONHAP News

Dans un contexte de montée des tensions entre la Corée du Sud et le Japon, le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae va discuter mercredi avec son homologue américain à Séoul.Selon Ko Min-jung, la porte-parole de la Cheongwadae, Chung Eui-yong et John Bolton aborderont des sujets majeurs, comme l’installation d’une paix permanente via la dénucléarisation de la péninsule coréenne et le renforcement de l’alliance entre leurs pays.Avant son arrivée dans le pays du Matin clair, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche va faire escale au Japon. Il pourrait jouer le rôle d’intermédiaire entre les deux voisins asiatiques qui s’affrontent sur les plans diplomatique et économique.Rappelons que le président américain Donald Trump a évoqué le fait que son homologue sud-coréen lui a demandé d’intervenir dans les relations entre Séoul et Tokyo. Le numéro un des Etats-Unis a exprimé sa volonté de le faire à condition que le Japon formule la même proposition.