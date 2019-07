Restrictions commerciales nippones : coup dur pour les voyagistes

Photo : YONHAP News

Suite aux restrictions commerciales japonaises ciblant Séoul, le taux de réservation des produits touristiques vers le Japon a chuté de plus de moitié.Hana Tour, le numéro un du secteur en Corée du Sud, a enregistré moins de 500 réservations par jour depuis le 8 juillet, soit la moitié du chiffre habituel. Une autre agence de voyage, Mode Tour, a quant à elle vu fondre le nombre de réservations entre le 1er et le 18 juillet de 70 % en glissement annuel. Parallèlement à cette baisse draconienne s’accumulent les annulations de voyage vers le pays voisin. Certains tour-opérateurs ont même suspendu leurs excursions.Les compagnies aériennes semblent connaître le même phénomène. Si le taux d'annulation des billets n'est pas aussi élevé que chez les voyagistes, le nombre de nouvelles réservations a bel et bien baissé.