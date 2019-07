Le Premier ministre de retour après une tournée de dix jours dans quatre pays

Photo : YONHAP News

A l'issue de sa visite officielle dans quatre pays d'Asie et du Moyen-Orient, le Premier ministre est rentré ce matin à Séoul. Il s’est immédiatement dirigé dans son bureau afin d’analyser l’impact des sénatoriales au Japon sur la Corée du Sud. Rappelons que, le 13 juillet dernier, Lee Nak-yon avait entamé une tournée de dix jours afin de promouvoir la « nouvelle politique du Sud » et la « nouvelle politique du Nord » du président de la République Moon Jae-in dans quatre Etats, à savoir le Bangladesh, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Qatar.A Doha, dernière étape de son périple, le Premier ministre s’est entretenu avec l’émir Tamim ben Hamad Al Thani, le vice-émir Abdallah ben Hamad al-Thani, et son homologue Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani. Ces derniers ont tous souhaité et salué la participation des entreprises sud-coréennes à plusieurs appels d’offre, dont une commande pour 60 nouveaux méthaniers. L’ensemble de ces marchés est estimé à plus de 32 milliards de dollars.Une réunion stratégique bilatérale de haut niveau sera organisée les 14 et 15 octobre au Qatar afin de trouver les moyens de concrétiser différents projets de coopération.