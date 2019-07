Un séisme de magnitude 3,9 est survenu hier dans le sud-est de la péninsule

Photo : KBS News

Un séisme de magnitude 3,9 a été détecté hier à Sangju, dans la province de Gyeongsang du Nord. Selon Météo-Corée, il s'agit du plus important tremblement de terre enregistré depuis le début de l’année, exceptés ceux de magnitude 4,3 et 4,1 qui se sont produits tous deux au large du pays.L'Administration des services d'incendie a reçu 279 appels d'urgence durant les deux heures qui ont suivi la secousse. Heureusement, aucun dégât matériel ni humain n'a été constaté et les centrales nucléaires comme les centres de traitement des déchets nucléaires situés aux alentours ont continué de fonctionner normalement.De l'avis des experts, les deux séismes d'envergure survenus en 2016 et 2017 dans cette région du sud-est auraient provoqué une accumulation d'énergie souterraine, à l'origine de ce dernier tremblement de terre d’ampleur moyenne.