La Corée du Sud accuse la plus forte baisse de ses exportations parmi les 10 premiers pays exportateurs

Photo : YONHAP News

Parmi les dix premiers pays exportateurs, huit ont vu leurs exportations diminuer au cours des quatre premiers mois de l’année. Un chiffre dévoilé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Seuls la Chine et les Etats-Unis s'en tirent à bon compte.Parmi les huit pays qui n’ont pas échappé à cette tendance baissière, c’est la Corée du Sud, septième plus gros exportateur, qui a accusé la chute la plus importante avec 6,9 % en glissement annuel, devant l’Allemagne. Celui-ci, qui occupe la troisième place au classement mondial, a connu une baisse de 6,4 %. Quant au Japon, relégué au 5e rang, il affiche un recul de 5,6 %.La situation s’aggrave si l’on tient compte du chiffre du mois de mai. Ainsi, Séoul et Tokyo enregistrent chacun une chute de 7,4 % et 6,3 % respectivement. Ces mauvais résultats s’expliquent par la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine, à l’origine d’un ralentissement de l’économie mondiale.