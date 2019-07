7 000 Thaïlandais désireux de travailler en Corée du Sud passent un examen de coréen

Photo : KBS News

Quelque 7 000 Thaïlandais souhaitant travailler en Corée du Sud ont passé hier un examen de coréen dans trois régions du pays : Udon Thani, Rampang et Korat. Il s'agit de la septième édition du concours organisé conjointement par le service sud-coréen de développement des ressources humaines et le bureau thaïlandais de l'emploi.Parmi eux, 5 000 seront retenus début septembre sur la base de cet examen et d’un concours technique prévu le mois prochain. Ils seront engagés dans les secteurs de la production, de la construction et de l'agriculture du pays du Matin clair pour un contrat de trois ans renouvelable.Ce système de sélection s'inscrit dans la lutte contre l'immigration illégale. Effectivement, l’an dernier, 91 % des Thaïlandais qui sont entrés en Corée du Sud sont restés dans le pays de manière illégale.