L'espérance de vie continue de progresser au pays du Matin clair

Photo : YONHAP News

L’espérance de vie ne cesse de monter pour atteindre 82,7 ans en Corée du Sud. En revanche, la plupart des sud-Coréens portent un jugement négatif sur leur état de santé.Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a publié hier le résultat des « Statistiques de l'OCDE sur la santé 2019 ». Selon cette étude réalisée par l’Organisation de coopération et de développement économiques, les bébés sud-coréens nés en 2017 peuvent s’attendre à vivre en moyenne jusqu’à l’âge de 82,7 ans, soit trois mois de plus que ceux nés un an plus tôt. Comparée à 2007, l’espérance de vie progresse de 3,5 ans. Quant à la moyenne de l’OCDE, elle est de 80,7 ans.La part de la population âgée de plus de 15 ans qui est en surpoids ou obèse s’élève à 33,7 %. Ce chiffre est le plus faible derrière le Japon avec 25,9 %.Le nombre de décès des suites d’un cancer pour 100 000 habitants est de 165,2, alors qu’il est de 200 dans l’ensemble des pays de l’OCDE.Cependant, seuls 29,5 % des sud-Coréens s’estiment en bonne santé. Il s’agit du chiffre le plus faible au sein de l’OCDE. A l’inverse, neuf habitants sur dix en Océanie et en Amérique du Nord jugent qu’ils sont en forme.