Ma Dong-seok au casting du prochain Marvel « Les Eternels »

Photo : YONHAP News

Ma Dong-seok endossera l’un des rôles principaux du prochain film des studios Marvel, à l’origine entre autres de la saga « Avengers ». La société de production cinématographique américaine a dévoilé le 20 juillet son prochain long métrage de super-héros, « Les Eternels », à l'occasion du festival Comic-Con de San Diego, aux Etats-Unis.Angelina Jolie et Salma Hayek seront toutes deux à l'affiche du blockbuster qui sortira en novembre 2020. A leurs côtés, l’acteur américain d'origine coréenne Ma Dong-suk jouera « Gilgamesh », aussi connu sous le nom de « l’Oublié » en version française. Faisant partie des Eternels, il possède tous les pouvoirs innés de cette race et peut soulever 100 tonnes, comme Thor.Ma deviendra ainsi le premier acteur du pays du Matin clair à apparaître dans une production Marvel. Ce dernier est parti s’installer aux Etats-Unis quand il était en classe de terminale. Après avoir obtenu un diplôme en éducation sanitaire et physique à l’université, il a travaillé là-bas en tant qu’entraîneur. Il pourra donc assurer son rôle en anglais sans aucun problème.