Les restrictions commerciales nippones seront à l'ordre du jour de la réunion du Conseil général de l'OMC

Photo : KBS News

Le dossier lié aux restrictions à l’exportation imposées par le Japon contre la Corée du Sud fera partie de l’ordre du jour d'une réunion du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui se déroulera les 23 et 24 juillet à Genève, en Suisse. C'est une demande du gouvernement sud-coréen. Le Conseil général est l'organe de décision suprême de l'OMC et réunit les représentants des 164 pays membres.Le pays du Matin clair sera représenté par Kim Seung-ho, vice-ministre adjoint du Commerce, de l'Industrie et de l'Energie en charge des affaires commerciales et juridiques internationales. Il s'agit d'une exception, les pays membres étant habituellement représentés par le chef de leur mission permanente à Genève.En effet, Kim a déjà largement contribué, auprès de cette instance commerciale internationale, à la « victoire » du pays contre l'Archipel au sujet de l'interdiction d'importer en Corée du Sud des produits de la mer de régions autour de Fukushima suite à l'accident nucléaire de mars 2011.Séoul devrait souligner que cette mesure de rétorsion économique prise à des fins politiques n'est pas conforme aux règles de l'OMC, et demander le soutien de la communauté internationale.