Abus de pouvoir judiciaire : Yang Seung-tae remis en liberté sous caution

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district central de Séoul a décidé aujourd'hui la mise en liberté de l’ancien président de la Cour suprême Yang Seung-tae, placé en détention depuis 179 jours. L’homme de 71 ans, qui avait occupé ce poste de 2011 à 2017, est sous le coup d'une quarantaine de chefs d'accusation liés à des abus de pouvoir judiciaire sous l’administration précédente.Il s'agit d'une libération d'office, autrement dit décidée par le tribunal sans demande de la part de l'accusé. Yang aurait préféré attendre la fin du délai de sa détention provisoire, prévue le 11 août, pour profiter d’une plus grande liberté. Mais le tribunal a choisi de le libérer sous caution pour limiter ses activités qui risquent de détruire des preuves.L'ancien patron de la Cour suprême devra donc respecter différentes obligations de contrôle judiciaire. Tout déplacement de plus de trois jours est sujet à l'autorisation du tribunal. Et il lui est interdit de contacter, directement ou indirectement, toute personne liée aux accusations à son encontre.