« Parasite » dépasse les 10 millions d’entrées en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

« Parasite », lauréat de la Palme d'or du 72e Festival de Cannes, a franchi hier la barre des 10 millions d'entrées en Corée du Sud, soit 53 jours après sa sortie. Selon les données comptabilisées par les réseaux informatiques du Kofic, l’équivalent du CNC français, le film a accueilli au total 10 000 249 spectateurs.Le dernier long métrage de Bong Joon-ho est ainsi devenu le 26e dans l'histoire du septième art sud-coréen à franchir ce seuil, et le 4e depuis le début de cette année. Bong était déjà détenteur du titre de « réalisateur aux 10 millions d'entrées » grâce à son film « The Host » sorti en 2006.Double succès cinématographique, artistique et populaire, « Parasite » raconte la série de mésaventures que rencontrent deux familles après l’embauche comme tuteur de l’aîné de la famille pauvre par la famille riche.