Huawei aurait aidé Pyongyang à installer son réseau mobile 3G

Photo : KBS News

Le fabricant chinois de téléphones mobiles Huawei aurait discrètement aidé le régime de Kim Jong-un à installer son propre réseau de télécommunications 3G. Cette relation secrète a été révélée par le Washington Post dans son article publié hier. Le géant chinois serait ainsi soupçonné d’avoir contribué à l’installation et à l’entretien du réseau mobile à des fins commerciales.Selon des documents internes obtenus par le quotidien américain et les témoignages de plusieurs sources, Huawei y serait impliqué depuis au moins huit ans à travers son partenariat technologique avec l’entreprise publique chinoise Panda International Information Technology Co. Ltd. Cette dernière aurait acheminé les équipements de la marque Huawei au royaume ermite.La firme de Shenzhen aurait pu ainsi jouer un rôle important dans la mise en place de différents projets technologiques en Corée du Nord, assurant non seulement l’offre de ses équipements mais aussi son service de gestion.Face à cette allégation, Huawei a affirmé son engagement à respecter non seulement les sanctions des Nations unies, de l’Union européenne et des Etats-Unis, mais aussi les réglementations de tous les pays où elle est présente. Quant à Panda International Information Technology, elle s’est refusée à tout commentaire.