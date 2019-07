A Washington, la ministre déléguée au Commerce extérieur dénoncera l'injustice des restrictions nippones

Photo : YONHAP News

La ministre déléguée au Commerce extérieur s'est envolée aujourd’hui pour les Etats-Unis dans le cadre des restrictions commerciales nippones qui pénalisent les exportations sud-coréennes. Durant sa visite de cinq jours, Yoo Myung-hee multipliera les rencontres avec des personnalités et des représentants du gouvernement américain dans le but d’obtenir le soutien et l’arbitrage de Washington.Rappelons que le conseiller adjoint de la Maison bleue à la sécurité nationale Kim Hyun-chong s'est déjà rendu sur place du 10 au 14 juillet afin de pousser l’administration Trump à jouer un rôle de médiateur dans le différend commercial Séoul-Tokyo.Le gouvernement sud-coréen déposera cet après-midi son avis écrit aux autorités japonaises face à la tentative du pays voisin de retirer la Corée du Sud de la « liste blanche » qui permet de commercer avec ses entreprises avec un minimum de restrictions.