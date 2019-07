John Bolton échange sur le conflit commercial Séoul-Tokyo avec ses interlocuteurs japonais

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche est attendu aujourd’hui à Séoul pour un déplacement de 24 heures. Avant son arrivée, John Bolton a fait escale hier à Tokyo où il a rencontré de hauts responsables du gouvernement de Shinzo Abe. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères Taro Kono.A en croire l’agence Kyodo, les deux hommes semblent avoir échangé sur l’éventuelle participation de l'Archipel à la coalition internationale voulue par les Etats-Unis pour protéger les pétroliers dans le détroit d’Ormuz, ainsi que sur le différend commercial entre Séoul et Tokyo. Ils auraient alors confirmé que la coopération trilatérale entre les Etats-Unis et leurs deux principaux alliés en Asie est importante pour amener la Corée du Nord à abandonner ses armes atomiques.Plus tôt dans la journée, le conseiller de Donald Trump a été reçu par son homologue Shotaro Yachi et le ministre de la Défense Takeshi Iwaya.Dans ce contexte, les médias américains se font eux aussi l’écho des mesures restrictives de Tokyo, les qualifiant de représailles politiques.