Kim Jong-un a inspecté un nouveau sous-marin

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a inspecté un sous-marin nouvellement construit. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’agence officielle du pays communiste (KCNA).Selon la KCNA, Kim Jong-un a scruté les capacités tactiques et le système d'armement du bâtiment. Celui-ci sera déployé pour des manœuvres qui se dérouleront en mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel nippon.Cependant, l’agence nord-coréenne n’a précisé ni ses caractéristiques ni le lieu de l’inspection.Durant son déplacement, l’homme fort de Pyongyang a souligné l’importance des capacités opérationnelles des sous-marins qui constituent un élément clé de la défense nationale. Il a également exprimé sa volonté de développer les armes de la Marine dans le but de renforcer la défense maritime.