Moon Jae-in se dit confiant quant à la capacité du pays à dépasser le Japon au niveau industriel

Photo : YONHAP News

Les élections sénatoriales sont terminées au Japon et la Cheongwadae s’est aussitôt mise à analyser l’impact de leurs résultats sur la querelle commerciale entre les deux nations.Son locataire Moon Jae-in a quant à lui déclaré se rendre compte une nouvelle fois de la nécessité indispensable de prendre le dessus dans la compétitivité industrielle. Il a fait ces remarques hier lors de sa réunion hebdomadaire avec son équipe de la Maison bleue.Le chef de l’Etat a en effet affirmé que son pays était capable de rattraper, voire dépasser le Japon dans nombre de domaines industriels, comme il l’avait fait notamment dans l’électroménager, les semi-conducteurs et la construction navale. Et de préciser que la Corée du Sud pourra y arriver par exemple via les investissements dans l’innovation des nouvelles technologies et la création de startups.