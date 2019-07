Brouille commerciale avec Tokyo : le Parlement adopte une résolution en commission

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères a adopté hier une résolution exhortant le gouvernement japonais de retirer ses sanctions économiques contre la Corée du Sud.Le texte adopté à l’unanimité est composé de quatre points. Les élus de la commission y ont manifesté d’abord leur préoccupation, en affirmant que les nouvelles règles du Japon, qui visent à la restriction des conditions d’exportation vers son voisin sud-coréen, non seulement dégradent la relation d’amitié entre les deux pays, mais font souffrir leur peuple et régresser l’ordre du libre-échange mondial.Ils ont ensuite appelé les gouvernements de Séoul et de Tokyo à s’engager dans une solution diplomatique du différend, afin de réorienter leurs relations vers l’avenir.Dans le même temps, les députés ont exprimé leurs profonds regrets à l’égard des allégations sans fondement avancées par le gouvernement de Shinzo Abe et certains politiques japonais, qui ont soupçonné Séoul d’avoir violé les sanctions onusiennes contre Pyongyang. Du coup, ils ont exhorté à les cesser immédiatement.Enfin, ils ont demandé au gouvernement sud-coréen de protéger son industrie et son économie contre les restrictions nippones et d’y faire face activement.