Séoul se prépare à l’éventuelle rétorsion financière de Tokyo

Photo : YONHAP News

Les banques et les institutions financières spécialisées sud-coréennes ont emprunté au Japon quelque 15,8 milliards de dollars. Elle se sont fait prêter cet argent à un taux d’intérêt relativement bas pour leurs propres opérations de crédit.Problème : on ne peut pas exclure la possibilité pour l’Archipel d’utiliser ce fonds comme un outil, s’il étend ses représailles contre le pays du Matin clair au secteur financier. Les institutions bancaires nippones pourraient par exemple refuser de prolonger leurs prêts ou encore d’en octroyer de nouveaux.Afin de faire face à un tel scénario, les autorités sud-coréennes de régulation financière font actuellement l’état des lieux de la situation et élaborent des stratégies.